«علامة الوقف» لـ«الوصل» و«كلداري»

دبي (الاتحاد)

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، جامعة الوصل، «علامة دبي للوقف» تقديراً لدورها المجتمعي في دعم مبادرات التعليم للجميع ومساندة الطلبة المتعثرين ماليا وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم.

وتسلم الدكتور عبد الرحمن حفظ الدين نائب مدير جامعة الوصل للشؤون الإدارية والمالية «علامة دبي للوقف» من علي المطوع الأمين العام للمؤسسة وزينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وتدعم مبادرة العلم للجميع من خلال تقديم منح تعليمية كاملة لـ1476 طالباً وطالبة لدراسة برامج البكالوريوس، فضلا عن تقديم مساعدات مالية شهرية للطلاب المتعسرين مالياً.

خلال تسليم العلامة لإبراهيم كلداري (من المصدر)

كما تطبق الجامعة البرنامج المهني (إنجاز) والذي كان له الفضل في تأهيل المواطنات اللاتي فاتتهن فرصة الالتحاق بالبرامج الجامعية وأتاح لهن الدخول إلى سوق العمل، وبلغ عدد المتخرجات منذ إنشاء البرنامج حتى الآن (1248) طالبة في فرعي البرنامج بدبي والفجيرة.

وعبر الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، عن سعادته لحصول الجامعة على «علامة دبي للوقف» وهو ما يمثل تقديراً لدور الجامعة ولمؤسسها السيد جمعة الماجد، رئيس مجلس الأمناء لتكون جامعة غير ربحية، ضمن مبادراته المجتمعية كوقف للتعليم، ولما تقدمه الجامعة من خدمات وقفية في مجال التعليم تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع.

وفي سياق متصل منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة الدكتور إبراهيم كلداري صاحب عيادة كلداري ديرما استشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات علامة «وقف الطب» تقديراً لدوره في تقديم الاستشارات الطبية والعلاج المجاني لكبار السن من المواطنين والمقيمين ممن يعانون من الأمراض الجلدية في مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية المجانية التي قدمها كلداري نحو 40 إلى 60 استشارة طبية خلال الشهر الواحد.