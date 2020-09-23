«الإقامة الذهبية» لثلاثة أساتذة في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن نيل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل كل من أستاذ الهندسة المدنية علي الذيابات، ومدير مركز أبحاث المياه بجامعة نيويورك أبوظبي وأستاذ الهندسة نضال هلال، وبانشي نوموف أستاذ الكيمياء، على الإقامة الذهبية، وذلك تقديراً لمساهماتهم البحثية البارزة في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وتستهدف الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، والتي تمتد إلى 10 سنوات، المستثمرين والأطباء والمهندسين والعلماء ورجال الأعمال والفنانين الاستثنائيين الذين ساهموا في تطوير الدولة.

وانتقل الدكتور علي الذيابات، للإقامة في دولة الإمارات منذ أكثر من اثني عشر عاماً، والتحق بانضمامه للهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي قبل ثلاثة أعوام.

ويقيم نضال هلال في دولة الإمارات منذ سبعة أعوام، ويعمل في جامعة نيويورك أبوظبي منذ عامين، بينما انتقل بانشي نوموفث إلى دولة الإمارات، وقت انضمامه إلى جامعة نيويورك أبوظبي منذ ثمانية أعوام.