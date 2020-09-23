إشادة من «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

وجه منتسبو شرطة أبوظبي من أصحاب الهمم رسالة بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة، عبروا فيها بلغة الإشارة عن اعتزازهم بالاحتفال باليوم الدولي، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية #لغة الإشارة، ونشر الوعي بالحرص على تعليم هذه اللغة، مثمنين اهتمام ودعم #القيادة الحكيمة، التي وفرت كل الموارد ليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع.

ونظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي احتفالية بهذه المناسبة، تجسيداً للنهج الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة، في الحفاظ على لغات الإشارة كجزء من التنوع اللغوي والثقافي.