بتوجيهات حمدان بن زايد.. تمديد موسم صيد الأسماك بـ«الحظرة» في أبوظبي حتى نهاية أكتوبر

أبوظبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، واستجابةً للظروف الحالية.. أصدرت الهيئة قراراً إدارياً بشأن تمديد موسم صيد الأسماك بالمعدات الثابتة «الحظرة» في أبوظبي ليستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وسيتم تعديل موسم الصيد بالحظرة خلال العام القادم بحسب ما تحدده اللجان المختصة وذلك دعماً لاستدامة قطاع مهنة الصيد والعاملين بها.

وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي بتنظيم زيارات ميدانية إلى المواقع على سواحل إمارة أبوظبي والجزر التابعة لها، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية للصيادين التقليديين لحثهم على استغلال الثروة السمكية بطريقة مستدامة من خلال التزامهم بقوانين الصيد والقرارات المنظمة له.

كما وضعت الهيئة العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على المخزون السمكي على نحو مستدام.