«كلنا الإمارات»: المسؤولية المجتمعية تترسخ ومبادرات لتعزيز التضامن

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جمعية كلنا الإمارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً مشرفاً للتكاتف والتعاون والمسؤولية المجتمعية، وأن أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات سواء العامة أم الخاصة، أصبحت على درجة كبيرة من الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتساهم بشكل فاعل في كافة المبادرات والمشاريع الوطنية، الهادفة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، ودعم مسيرة التنمية والبناء.

وقال عبدالله أحمد عبدالله العلي، المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات، في تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي للمسؤوليه المجتمعية: إن مبادئ التسامح والإخاء والتعاون الإيجابي تعد نهجاً راسخاً في مجتمع الإمارات، ويتجلى ذلك من خلال المبادرات المجتمعية التشاركية، التي تعكس أسمى ملامح المواطنة الإيجابية والمسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وأشاد العلي بإطلاق دولة الإمارات للمنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية في نوفمبر 2019، والتي أدرجت تحت مظلتها كافة الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة، بهدف تنظيم وتنسيق عمل المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة، وربط الشركات والمنشآت مع الجهات التي تسعى إلى التمويل لتنفيذ مشاريع المسؤولية المجتمعية، وهو ما ساهم في تفعيل دور الجهات المعنية لتنظيم وتحفيز الممارسات ضمن الشركات والمنشآت، وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية.

وأضاف، أن المسؤولية المجتمعية تجلت بشكل يدعو للفخر والاعتزاز خلال الظروف الخاصة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19)، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، حيث برز العمل الجماعي المشترك بأبهى صوره، وعبر عن مدى التماسك والإخاء الذي يسود المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي، شهدت أثناء جائحة كورونا، أمثلة رائعة في المبادرات الاجتماعية، عبر مؤسساتها المختلفة، والتي بلغت (60) مبادرة.

وأوضح أن دولة الإمارات، تعد من أهم الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر العطاء العالمي، كما تعد دولة الإمارات من أكثر الدول مشاركة في الأعمال الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر العطاء العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤسسة الأعمال الخيرية البريطانية «كاف»، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة عالمياً ضمن المؤشر، كما تصدرت الإمارات الدول الأكثر عطاء لعام 2017، وللمرة الرابعة وفق البيانات والأرقام النهائية، التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.