أندية لـ«التسامح والتعايش» في جامعات الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش «أندية التسامح والتعايش» في جامعات الدولة كمشروع مشترك بين هذه الجامعات ووزارة التسامح والتعايش يركز على تنمية معارف وقدرات وإنجازات طلبة الجامعات في مجالات التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه للملتقى الافتراضي الذي نظمته الوزارة بحضور عفراء الصابري المدير العالم بمكتب وزير التسامح والتعايش وعدد من مديري الجامعات والأكاديميين.

وقال معاليه: إن هذه الأندية الطلابية الواعدة سوف تعمل على توفير فرص التعارف والحوار والعمل المشترك سواء داخل كل جامعة، أو بين الطلبة في الجامعات المختلفة أو مع الزملاء عبر العالم، موضحاً أن ذلك ينطلق من قناعة قوية بأهمية معرفة الآخرين والتخلص من الصور النمطية السالبة عنهم بحيث يعتاد الجميع على تبادل الأفكار والمعلومات والاستماع إلى الآراء المختلفة، والابتعاد عن مغريات العنف أو الإرهاب، والتعايش مع الجميع بسلام، في إطار الاعتزاز بالهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن والاعتزاز بالثقافة والتراث وإظهار أبعادهما الوطنية والعالمية في أجمل صورة.

نهيان بن مبارك خلال الملتقى

وأوضح معاليه أن هذا المشروع بما يجسده من تعاون مثمر بين الجميع، إنما هو امتداد طبيعي للإنجازات الهائلة التي تحققت وتتحقق في قطاع التعليم بالدولة وهي الإنجازات التي بدأت واستمرت بفضل القيادة التاريخية، لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقادة الدولة الذين يسيرون على خطى القائد المؤسس، مشيراً إلى ما يؤكده دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أننا دولة ترى في أبنائها وبناتها أعظم ثروة وأفضل استثمار، وتحرص كل الحرص، على إتاحة جميع الفرص أمامهم للتعلم على أعلى المستويات.

وقال معاليه إن البرامج التي أعدتها وزارة التسامح والتعايش تهدف إلى دعم الطلاب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم وتمكينهم من التفاعل المباشر مع ما يطرحه كل ناد من الأفكار والمشاريع التي تعزز قيم التسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن الإقبال على المبادرة من جانب المسؤولين بالجامعات والطلاب على السواء في ظل الظروف التي يواجهها العالم يؤكد أهمية هذه المبادرة والأنشطة التي تقدمها على مدار العام.

وعن أهداف مبادرة أندية التسامح المباشرة أكد معاليه أنها تركز على تعزيز التسامح والإخوة الإنسانية في دولة الإمارات انطلاقاً من الجامعات، من خلال تفعيل مواهب وقدرات الشباب، والاستفادة من طاقات الطلاب في تعزيز رؤية الوزارة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائداً للتسامح في العالم، والتأكيد على قيم ومواقف التسامح والأخوة الإنسانية بين الشباب في البيئة الجامعية.