285 ألف درهم لـ «التضامن المجتمعي»

دبي (وام)

تبرعت مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط بـ285 ألف درهم لـ«صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19» الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

واستقبل الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة وفد مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط الذي ضم أحمد علي المدير التنفيذي، ويوهان مالان رئيس الموارد البشرية.

وأثنى مدير عام الدائرة على هذا الدعم الذي يعكس شراكة قائمة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يثبت اضطلاع هذه الشركات وتبنيها لمبدأ المسؤولية المجتمعية.