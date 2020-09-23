«أبيكس» و«شيبا» يتعاونان لتطوير ابتكارات طبية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية، اتفاقية تعاون مع مركز شيبا الطبي «الإسرائيلي»، والذي يعتبر من أكبر المستشفيات في دولة إسرائيل، لتعزيز الجهود الهادفة إلى مواجهة التحديات الخاصة بالقطاع الصحي، ومن ضمنها محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والأبحاث والدراسات الطبية، والسياحة الطبية، ومستقبل الرعاية الصحية.

ووقع الاتفاقية خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس الوطنية للاستثمار، ويتشاك كريس، المدير العام لمركز شيبا الطبي، في مؤتمر صحفي رقمي بإمارة أبوظبي، بحضور جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات.

وأكد يوسف خوري أن هذه الاتفاقية تعد انعكاساً لمدى اهتمام البلدين بتطوير وبلوغ أعلى المعايير في مجال القطاع الصحي لخدمة شعوب المنطقة، وامتداداً لجهود الدولتين لتعزيز ثقافة الابتكار في المجال الطبي.

ومن جانبه، قال يتشاك كريس، المدير العام لمركز شيبا الطبي: «نفخر بكوننا أول مستشفى في إسرائيل يوقع اتفاقية تعاون مع شركة إماراتية رائدة، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة مؤشر على السلام والازدهار في منطقة الخليج وخارجها، ونؤمن أن الأمل لا يعرف حدوداً».