«الحبتور» و«موبايل-أي» الإسرائيلية تتعاونان بمجال السيارات ذاتية القيادة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

وقعت مجموعة الحبتور وشركة «موبايل-أي» الإسرائيلية اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد لتطوير حلول التنقل في دولة الإمارات بالاستفادة من حلول المدن الذكية وتقنية السيارات ذاتية القيادة التي تقدمها موبايل- أي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تكوين أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتي يمكن أن تجوب شوارع دبي بحلول نهاية 2022.

وقال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن التعاون من شركة «موبايل-أي» الإسرائيلية سيسهم في دعم خطط المجموعة لاستدامة النمو للسنوات الخمسين المقبلة التي ترتكز خلالها المجموعة على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المستقبل في تلبية تطلعات الأجيال المقبلة.

ومن جانبه، أفاد رئيس «موبايل-أي» التنفيذي أمنون شاشوا، بأن دبي واحدة من أكثر مدن العالم تطوراً، ومكاناً نموذجياً لإطلاق تقنيات للمدن الذكية، ومن الطبيعي جداً نشر السيارات ذاتية القيادة في دبي.

وستبدأ الشركتان بتزويد ألف سيارة بنظام «موبايل-أي» لرسم خريطة لدبي وجمع بيانات.

ويبدأ اختبار السيارات ذاتية القيادة في 2021، ومن المتوقع أن يكون هناك برنامج تجريبي بحلول نهاية 2022. ومن المخطط بدء الخدمة التجارية في 2023، مع استهداف نشر بضع مئات من السيارات في غضون خمس سنوات.