العتيبة ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت مجلة «تايم» الأميركية الشهيرة معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم خلال العام الجاري.

وأعلنت «تايم» قائمة أكثر شخصية مؤثرة عالمية في 2020 في حفل كبير استمر على مدى ساعة، في المقر الرئيس للمجلة بمنطقة «مانهاتن» في «نيويورك».

وذكرت المجلة في تقريرها، المُرفَق بالقائمة، أن معالي يوسف العتيبة يتمتع بتأثير ونفوذ كبيرين في واشنطن، مضيفة: «إن معاليه نجح في بلوغ هذه المكانة الكبيرة من خلال نشاطه الدبلوماسي والاجتماعي الدؤوب، ونشاطه الخيري، وهو ما مكّنه من بناء شبكة علاقات واسعة ومؤثرة».

ولفت التقرير إلى الدور المحوري الذي اضطلع به معاليه في المحادثات التي سبقت إبرام معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد أن النشاط الذي قام به معالي يوسف العتيبة في مفاوضات ما قبل المعاهدة أدى إلى إثناء إسرائيل عن ضم أراضي الضفة الغربية.

ويُشار إلى أن معالي يوسف العتيبة هو العربي الوحيد على قائمة «تايم» لهذا العام.