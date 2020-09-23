«زايد العليا» تؤكد على تسهيل تمكين ودمج الصم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة زايد العليا، أن أصحاب الهمم المشمولين برعايتها، ولا سيما من فئة الصم، يتمتعون بأفضل سبل الرعاية والعناية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومتابعة وإشراف مجلس إدارة المؤسّسة، برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس، للوصول لهدف حكومة أبوظبي الرشيدة، بشأن تحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وقالت المؤسسة: إنها تعمل على نشر لغة الإشارة الإماراتية بين جميع أفراد المجتمع، وتسهيل التواصل، وتمكين الأفراد الصم، وتتبنى في هذا الإطار عدداً من المبادرات، منها إطلاق معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويتولى توثيقها في معجم معتمد تحت شعار «نحو معجم لغة إشارة إماراتي موحد»، للعمل نحو تمكين ودمج فئة الصم من أصحاب الهمم في المجتمع، ونشر لغتهم وخاصة المفردات الإماراتية بلغة الإشارة الإماراتية، والذي يعد إنجازاً في مجال رعاية أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وضمن جهودها لنشر لغة الإشارة الإماراتية، وتزامناً مع اليوم الدولي للغة الإشارة، الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، وسعياً لنشر لغة الصم، وتضامناً معهم في المجتمع المحلي والدولي، واستجابة للدعوة الصادرة من الاتحاد العالمي للصم، نظّمت «زايد العليا» ورشة عمل حول «أساسيات لغة الإشارة الإماراتية، وذلك بحضور الأمين العام والمديرين التنفيذيين ومشاركة 67 من كوادرها الوظيفية من مديري الإدارات ومديري مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة.

كما أطلقت بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الإمارات، ورش عمل افتراضية لتعليم لغة الإشارة، بدعم من منصة (متطوعين إمارات)، وساهمت المؤسسة ضمن برنامج التطوع الافتراضي، من خلال تقديم خبرات المدربين ومهاراتهم المتخصصة، لتدريب عدد من مستخدمي المنصة المهتمين، وتعريف وتثقيف أفراد المجتمع من كل الشرائح والأعمار حول معجم لغة الإشارة الإماراتية، والجهود المبذولة لإنجازه، والعمل على نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة للتواصل ودعم أصحاب الهمم في المجتمع، ودعم جهود مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، بإطلاق برامج تعليمية خارج النطاق المألوف.

وتبّنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إطلاق معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة، ويتولى توثيقها في معجم معتمد تحت شعار «نحو معجم لغة إشارة إماراتي موحد»، بما يعد إنجازاً في مجال رعاية أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون بين المؤسّسة وثماني جهات من الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسّة في هذه المبادرة، وهم وزارة تنمية المجتمع، وشركة أبوظبي للإعلام، وجمعية الإمارات للصمّ الجهة المعتمدة للإشارات والمسؤولة عن توحيد المفردات، بالإضافة إلى الشركاء الداعمين: وزارة الداخلية، وجامعة الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانيّة، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ومركز كلماتي، فضلاً عن أصحاب الاختصاص والخبراء في المجال.

ونفذت المؤسسة سلسلة من الدورات التدريبية لموظفي عدد من الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أفراد المجتمع لتدريبهم على لغة الإشارة للصم، منها على سبيل المثال القيادة العامة لشرطة أبوظبي وإداراتها وفروعها المختلفة، ووزارة الداخلية، ومركز الإحصاء أبوظبي، ومطارات دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة القضاء أبوظبي، ووزارة العدل، ودائرة المالية، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، كما نفذت برنامجاً تثقيفياً لتدريب مرشحين من مختلف دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي على لغة الإشارة.

كما أطلقت بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة جديدة لمتعاملي ومراجعي الدائرة والمحاكم والنيابات لأصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية، بتوفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة.