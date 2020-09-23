خليفة بن محمد يكرّم متطوعي «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن ثقافة العمل التطوعي تعززت أكثر في زمن وباء كورونا.

وقال خلال تكريم 5 فرق تطوعية وطنية قامت بالمشاركة الميدانية، في إطار إجراءات السلامة والوقاية التي اتخذتها الجهات الحكومية لمكافحة الجائحة: إن التكريم جاء تقديراً لما تم بذله من طاقات كامنة خلال الأزمة، ولما له أهمية بالغة في مواجهة التحديات القائمة على تحصين المجتمع من فيروس «كوفيد - 19».

وأثنى في الحفل الافتراضي الذي أقيم عن بُعد، على تضحيات أصحاب العطاء المنتسبين للفرق، وتشمل: ساند التطوعي، وبصمة سعادة التطوعي، وزايد للبحث والإنقاذ، وياس التطوعي، وفزعة التطوعي، لافتاً إلى دورهم المنظّم والدائم الذي يرتبط بالمشاركة في الأنشطة بقناعة تامة، ضمن ضوابط العمل الاحترافي الباعث على الفخر.

وذكر أن إقبال المتطوعين لخدمة المجتمع، بهمة عالية، يدل على التطور في الفكر الثقافي لدى هذه الفئة العزيزة، ويعبّر عن مدى البعد الإنساني لتكريس كل أوجه الدعم لتلبية نداء الواجب، ودرء المخاطر الإنسانية من الأمراض المحدقة بالبشرية، في إطار المسؤولية المجتمعية.