شرطة دبي: «الجميع مسؤول»

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم، ومختصين في لغة الإشارة، فعالية «الجميع مسؤول» في مدرسة «السلام كومينتي» بدبي، بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة، لتوعية الطلبة من أصحاب الهمم الذين تم دمجهم مع أقرانهم بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، بلغة الإشارة.

وقالت فاطمة بوججير، رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: إن فعالية الجميع مسؤول تأتي في إطار جهود الإدارة التوعوية ومسؤوليتها المجتمعية، لتعزيز ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال اليوم الدراسي.