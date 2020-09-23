أبوظبي تنوع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد مسؤولون في قطاع الطاقة والبيئة أن إمارة أبوظبي تسارع خطواتها نحو تنويع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مشيرين إلى أن جائحة «كوفيد- 19» كانت لها آثار إيجابية على البيئة، حيث خفضت انتقال الملوثات، وكذلك أتاحت هجرات الطيور لأماكن طبيعية جديدة بسبب انخفاض نسب التلوث البيئي.

جاء ذلك في جلسات «قمة الأهداف العالمية»، أمس، حيث استضافت أبوظبي جلسة بعنوان «أهداف التنمية وإعادة بناء الاستدامة»، والتي شارك فيها خبراء في مجال البيئة والطاقة من أبوظبي ومراكز بحثية عالمية.

وقال عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة أبوظبي: «إن أهداف التنمية المستدامة هي أساس عملنا، ونحن نركز على الاستدامة، ونتأكد من أن الطاقة مكرسة لخدمة الإنسان وبلدنا، والمعروف أن أبوظبي غنية بالنفط والغاز، ولكن ذلك لا يجعلنا نتوقف عن مزايا يمكن أن تمنح للأجيال القادمة».

عويضة مرشد المرر خلال الجلسة النقاشية (الاتحاد)

وأضاف: «إن جائحة «كوفيد- 19» أثرت على قطاع الطاقة مثل مختلف القطاعات الأخرى، لكن في قطاع الطاقة كان هناك أثر آخر، وهو انخفاض الحركة والتنقل على مستوى العالم، الأمر الذي كان إيجابياً على البيئة، ونحتاج لأن نغير سلوكنا المتعلق باستخدام الطاقة»، مشيراً إلى أنه رغم التحديات إلا أننا ركزنا على تسليم أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم الذي يتخذ من منطقة الظفرة موقعاً له، ويولد 2 جيجا وات».

وأشار إلى مواصلة تشغيل الوحدة الأولى من مفاعل «براكة» النووي، وتابع: وعلى الرغم من كل ذلك، فكرنا أيضاً بوسائل أخرى لتخزين الطاقة مثل الهيدروجين، وكل ذلك خطوات في اتجاه تنويع مصادر الطاقة، الآن الحكومة وصناع السياسة اتخذوا الجائحة كفترة اختبار لرحلتنا التي تجعلنا أكثر قوة.

ولفت إلى أن أبوظبي استثمرت في مدينة «مصدر»، وذلك منذ 12 عاماً مضت ولن نتوقف عن الاعتماد على النفط والغاز، ولكن يتم التحرك تجاه الطاقة النووية والطاقة المتجددة، ولدينا أيضاً تشغيل الطاقة الافتراضية مثل البطاريات الافتراضية وكلها وفق رؤية واضحة تهدف لرخاء أبوظبي.

شيخة الظاهري خلال الجلسة

وأوضح المرر أن أبوظبي تسارع في الوصول إلى نسبة 50% من اعتمادها على الطاقة المتجددة والمخطط الوصول إليه في 2050، وسنصل إلى نسبة 38.5% وذلك باكتمال المرحلة الرابعة من تشغيل مفاعل «براكة»، كما أن أبوظبي الثانية عالمياً في إنتاج الطاقة الشمسية.

من جانبها، قالت الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «إن جائحة «كوفيد-19» كانت بمثابة شيء جيد وإيجابي على البيئة، وفي أبوظبي ودولة الإمارات سجلت خلال الجائحة انخفاضاً نسبته 60% في معدلات الملوثات المتنقلة وارتفاع 22% في تواجد أنواع معينة من مستعمرات تربية الطيور، فضلاً عن وجود عدد كبير من الأماكن التي شهدت تنوعاً حيوياً بالقرب من المناطق الحضرية».

الإعلام والتوعية

لفتت الدكتورة شيخة الظاهري إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها لتوعية جميع الأطراف من الحكومات إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتسليط الضوء أكثر على هذه القضايا البيئية حتى نصل إلى مختلف المستويات في المجتمعات. ومن جانبها، قالت فيفيان شيللر المديرة التنفيذية لمعهد آسبن: «القضايا البيئية والتنمية المستدامة من القضايا الأكثر أهمية، والتي هي بعيدة عن مجتمعاتنا اليوم إلا أن خطرها يجب الانتباه له».