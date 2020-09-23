تطوير الأحياء القديمة في عجمان

عجمان (وام)

اطلع عبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على آخر مستجدات العمل بمشروع إعادة تخطيط المناطق القديمة، مؤكداً أن الدائرة سعت لتشمل مشاريعها التطويرية المناطق مجابهةً للتحديات القائمة، وموجدةً لنقاط القوة والفرص الممكنة.

وأوضح أن الفرق المؤهلة في الدائرة عملت على تطوير أحياء قديمة، ومنها حي النخيل، فيما تتواصل الجهود لبدء مشاريع تطويرية مناسبة لباقي الأحياء، حيث سعت لدراسة الوضع الراهن، ومن هنا انطلق مشروع إعادة التخطيط.

وقدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، شرحاً مفصلاً عن أهداف المشروع ومراحل العمل به، موضحاً أن الدائرة أوكلت مهام تنفيذ المشروع لفريق عمل طموح ومبادر، سعى ومنذ البداية لوضع معايير لتصنيف الأحياء القديمة واعتمادها.