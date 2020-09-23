اكتمال اشتراطات صهاريج نقل المياه في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

انتهت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، من تطبيق المواصفات الإماراتية الخليجية المعنية، بمتطلبات وشروط تصميم صهاريج نقل مياه الشرب على كل منشآت تحلية وتصنيع مياه الشرب بالإمارة.

وتمت مواءمة وتعديل التصميم الخارجي لهذه المركبات، بحيث تلبي متطلبات المواصفة، وذلك من خلال استخدام مادة الاستانلس ستيل المقاومة للصدأ.

وكان المشروع قد بدأ بإجراء دراسة حالة لوضع منشآت تحلية وتصنيع المياه، ومن ثم وضع خطة عمل تصحيحية استمرت لمدة 12 شهراً منذ بداية عام 2019، وانتهت باستيفاء كافة صهاريج نقل المياه التي بلغ عددها 65 صهريجاً للمواصفات، بنسبة التزام وصلت إلى 98%.

ويواصل فريق التفتيش بقسم الرقابة الغذائية مهامه، في ضبط ومخالفة أي صهريج نقل مياه غير مستوف للاشتراطات الصحية، مع الاستمرار في توعية وتثقيف المستهلكين حول ضرورة الحصول على مياه الشرب من المصادر المعتمدة.