35 مليون درهم لمشاريع عمرانية في دبا الحصن

الشارقة (وام)

تشرف دائرة الأشغال بالشارقة حالياً على تنفيذ سلسلة من المشاريع في مدينة دبا الحصن بتكلفة تتجاوز 35 مليون درهم.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن الدائرة تشرف حالياً على تنفيذ أعمال توسعة المدرجات في نادي دبا الحصن، بالإضافة إلى عدد من أعمال التطوير.

كما تشرف على إنجاز مشروع مطعم سياحي كبير بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم يتكون من طابقين، بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع.

وأكد السويدي إن هذه المنشآت تدخل ضمن المخطط العام لتطوير كافة مدن ومناطق الشارقة استجابة لمتطلبات التنمية العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وأنجزت الدائرة مؤخراً مشروع سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن، وجار حالياً توصيل المياه إليه، حيث يضم السوق 27 مخزناً ومنطقة للتمليح وغرفة خدمات بتكلفة بلغت 3.5 مليون درهم على مساحة ألف متر مربع.

كما تتضمن المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدائرة في المدينة إنشاء 3 مصاعد لـ3 مبان حكومية في مدينة دبا الحصن، وإضافة غرفة أولياء الأمور في مدرسة العقد الفريد، وتقوم الدائرة حالياً بإضافة ملعب كرة قدم من العشب الصناعي بمساحة 2200 متر مربع وملعب آخر متعدد الاستخدام بأرضيات مطاطية، وذلك بمساحة 1280 متراً مربعاً في الحديقة العامة بدبا، وبتكلفة إجمالية بلغت 1.110.000 درهم.