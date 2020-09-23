«ضواحي الشارقة» تدعم تدوير الكتب

الشارقة (الاتحاد)

خصصت دائرة شؤون الضواحي والقرى، تسعة مجالس للضواحي في إمارة الشارقة، لاستقبال الكتب التي تفيض عن حاجة الأهالي، في إطار تعاونها مع شركة الشارقة للبيئة، ودعمها لمبادرة إعادة تدوير الكتب القديمة.

وتعد مبادرة إعادة تدوير الكتب، من خلال توفير حاويات تتميز بسعتها التخزينية العالية وجمال تصميمها أحد البرامج التي أطلقتها شركة الشارقة للبيئة (بيئة) لجمع الكتب القديمة، ليتم إعادة تدويرها والاستفادة منها استكمالاً لأنشطتها المجتمعية، بمناسبة اختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019م.

وجرى توفير الحاويات أمام مداخل تسعة مجالس للضواحي في الشارقة بمويلح ومغيدر وواسط و الرحمانية والخالدية.

وفي مدينة خورفكان مجلس الصبيحية وحياوه وفي مدينة الذيد مجلس البستان وفي مدينة دبا الحصن..

وتفاعل عدد كبير من أهالي إمارة الشارقة في وضع الكتب القديمة في تلك الحاويات، التي جرى تصميمها بأسلوب حديث وبأشكال جاذبة، لنشر التوعية بشأن استقبال الكتب في تلك الحاويات، وتحقيق أهداف المبادرة في شعارها «حياة جديدة لكتاب قديم».

وأبدت مجالس الضواحي التعاون الكبير مع المبادرة بتشجيع أفراد المجتمع على وضع الكتب التي لا يحتاجونها في تلك الحاويات الحديثة، لتقوم «بيئة» بإعادة تدويرها، والاستفادة منها في صناعات أخرى.

أكدت دائرة شؤون الضواحي والقرى، ترحيبها في التعاون المتواصل مع شركة الشارقة للبيئة ومساهمتها في توجهاتها، والتي تتلاقى مع أهداف الدائرة في خدمة المجتمع، بدعم مبادرة إعادة تدوير الكتب القديمة.