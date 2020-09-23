اعتماد تحديث استراتيجية «طرق دبي»

دبي (وام)

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، تحديث الرؤية والخطة الاستراتيجية للهيئة، بما يتواءم مع مئوية دولة الإمارات 2071، والأجندة الوطنية للدولة، والأهداف المتعلقة بمبادئ دبي الثمانية ووثيقة الخمسين، وخطة دبي 2021، وكذلك مخرجات مختبر الابتكار «مستقبل هيئة الطرق والمواصلات 2040»، وبناء على التحديث ستكون رؤية الهيئة الجديدة «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، إضافة إلى أنه تم تحديث القيمة المؤسسية «التميز والنجاح»، لتصبح «الريادة والتنافسية».

وقال معالي مطر الطاير إن تحديث الرؤية والخطة الاستراتيجية جاء انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، ومواكبة التوجهات العالمية والمستقبلية في مجالي النقل والطرق، وتعزيز مساعي الهيئة في أن تكون جهة رائدة عالمياً تقدم خدمات رائدة لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن التوجهات المستقبلية للهيئة 2020-2024، ترتكز على عدد من المحاور هي وسائل النقل المرنة والمشتركة، ووسائل النقل المستدامة والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك التنقل ذاتي القيادة للركاب ونقل البضائع، وتطوير الخدمات بحسب احتياجات المتعامل، والمهارات المستقبلية وأتمتة الوظائف.