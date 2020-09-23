إعادة افتتاح «منتزه» قرم الجبيل مطلع أكتوبر

هالة الخياط (أبوطبي)

يفتتح منتزه قرم الجبيل أبوابه أمام الجمهور مطلع أكتوبر المقبل، وفقا لما أعلنته إدارته أمس، حيث سيكون عشاق الطبيعة على موعد مع رحلة للتعرف على خصائص أشجار القرم البيئية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، والقيام بالرياضات المائية.

وكان المنتزه قد أغلق أبوابه أمام الزوار في مارس الماضي في إطار إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر المنتزه وجهة تعليمية وترفيهية قائمة بذاتها إضافة إلى كونه جزءاً من الطبيعة الخلابة في أبوظبي والمنطقة.

وأكد ريتشارد راسل، رئيس العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إنه تمت إعادة افتتاح الجزيرة بعد اتخاذ الإجراءات الصحية الصارمة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات الحماية للموظفين والزوار.

وقال راسل: إنه يتم حاليا العمل مع الشركاء للتجهيز لإعادة الافتتاح، حيث إن سلامة وصحة الزوار والموظفين ستبقى دائما ضمن أولويتنا، مضيفا: «ومع استعادة نشاطاتنا، قمنا بوضع سياسات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية، كما سنستمر جاهدين بمراقبة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الأمر للحصول على أعلى مستويات السلامة».

ودعا الزوار والعاملين للمساعدة في إبقاء المنتزه ذي القيمة البيئية الثمينة مفتوحاً، من خلال القيام بدورهم في المحافظة على التباعد الجسدي واستعمال الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية.

وتابع: «مر مجتمعنا وعائلاتنا والعالم بأسره بفترة صعبة، ونحن متحمسون لإعادة فتح منتزه قرم الجبيل للزوار مع أمل أنه سيوفر فرصة فريدة للاستمتاع ببعض من التراث الطبيعي الخلاب الذي تتمتع به العاصمة أبوظبي».

ولتوفير إجراءات السلامة والتباعد الجسدي، أوضح فواز شهاب مدير الأنشطة لـ«الاتحاد» أن الدخول إلى المنتزه سيكون بالحجز المسبق عبر الموقع الرسمي للمنتزه park.jubailisland.ae، ولن يسمح لأكثر من 150 شخصاً خلال اليوم الواحد بالتواجد في الممشى والاستفادة من الأنشطة المختلفة.

وسيتواجد المراقبون في الممشى للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي وسيكون هناك دقيقة واحدة كفترة زمنية بين دخول كل شخص بما يحافظ على مسافة المترين. وسيستمتع الزوار بالمشي والتجوال فوق الممر الخشبي الذي يمتد طوله إلى 2.3 كم في غابات القرم، ويمكنهم رؤية أنواع مختلفة من الكائنات البرية والبحرية والتحدث مع الموظفين المختصين المتواجدين في المنتزه، والذين تم تدريبهم على التعريف بتاريخ غابات القرم وأهميتها البيئية وتفاصيل الكائنات القاطنة بأبوظبي والتي يمكن رؤيتها في الطبيعة الخلابة أو تحت المياه الصافية.

وأفاد شهاب أن المنتزه يعتبر بيئة حاضنة وجاذبة لـ 60 نوعاً من الطيور، و5 أنواع من السلطعون بالإضافة إلى العديد من الأسماك والسلاحف البحرية.

كما سيتم استئناف الزيارات التعليمية التي يقودها الموظفون المختصون وغيرها من الأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى القيام بالرياضات المائية كالكياك والكانوي الكهربائي.

وافتتح المنتزه في يناير من العام الجاري بهدف زيادة التوعية والإدراك بأهمية غابات أشجار القرم والتنوع البيئي الغني في إمارة أبوظبي. وحقق المنتزه نجاحاً كبيراً حيث استقطب سكان المنطقة وزوارها لاستكشاف غابات القرم.

وتشكل غابات القرم بيئة حاضنة للعديد من الكائنات البرية، وتوفر أشجار القرم فوائد هامة للمدن والمناطق الحضرية، حيث إنها تعمل كـ «رئة خضراء» من خلال قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، الذي يلعب دوراً هاماً في التغيير المناخي، من الهواء، مما يقلل من الغازات الدفيئة التي تؤذي كوكبنا.

كما أن أحد أهداف المنتزه الرئيسية هو استقطاب الفئات الشابة من الزوار وحث جيل جديد على إدراك الدور الهام الذي تلعبه غابات القرم في الحفاظ على الطبيعة وتطويرها.

ويمتاز المتنزه بموقع فريد على مقربة من عدد من أبرز الوجهات في أبوظبي، مثل منتزه القرم الشرقي الوطني، وياس ووترورلد أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي، والمنطقة الثقافية بجزيرة السعديات.

ويتضمن المنتزه مرافق الزوار تشمل كلاً من مركز معلومات عن أهمية غابات القرم ودورات مياه ومقهى متخصص.

رسوم رمزية وخصومات عائلية

ستتم إعادة فتح منتزه قرم الجبيل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 7:30 مساءً، علما أن آخر موعد لدخول الزوار عند الساعة 6 مساءً، وستكون هناك رسوم رمزية قدرها 15 درهماً للبالغين و10 دراهم لمن هم دون سن 18، مع دخول مجاني للأطفال دون سن السابعة، وتوجد خصومات خاصة للعائلات. وفيما يتعلق بأسعار الرياضات المائية، فإن رسوم الجولة بالكانوي ستتراوح بين 80 و 100 درهم، والكاياك مع الدليل السياحي بين 100 و 130 درهم.