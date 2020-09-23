تعاون بين «الصناعة الأمنية» و«المهندسين»

دبي (وام)

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، اتفاقية إلكترونية مع جمعية المهندسين أمس، في إطار التعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية والحكومية في الدولة، والاستفادة من الخبرات الإدارية والتقنية والعملية لإرساء معايير الاستدامة والتنمية الاجتماعية والأمنية وللتطوير والارتقاء بالعمل الوطني والمجتمعي، لما سيحققه من نفع وطني.

وقع المذكرة، كل من المهندس عارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، والمهندس محمد مشروم رئيس جمعية المهندسين.

وتساهم مجالات التعاون بين مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وجمعية المهندسين في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها وأهدافها، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق، بما يخدم مصلحة الطرفين لتطبيق خططهما وبرامجهما، وبالتالي أهدافهما وتنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين.