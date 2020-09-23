«ساعد الذكي» في عجمان نوفمبر المقبل

عجمان (وام)‏

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن تطبيق ساعد الذكي لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة، سيدخل حيز التنفيذ في إمارة عجمان، بداية نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التسويق والنشر، وتعريف الجمهور بمختلف فئاته ولغاته من خلال وسائل الإعلام وتقنيات النشر، بالتواصل مع المؤسسات والمتعاملين، واعتماده أيضاً في مدارس تعليم قيادة المركبات.

واستعرض قائد عام شرطة عجمان، خلال لقائه أمس، مع وفد من شركة ساعد المرورية، برئاسة سعادة المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد، الاستعدادات لإطلاق التطبيق في الإمارة، وذلك ضمن إطار دعم توجهات الحكومة الوطنية في إسعاد المتعاملين، وتعزيز مؤشر سرعة زمن الاستجابة.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق المؤشر الوطني لزمن الاستجابة خلال اللقاء - الذي حضره حسن الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات، وخالد البلوشي مدير إدارة العمليات في شركة ساعد - بالجهود المتميزة التي بذلتها شركة ساعد في تقديم هذا الإنجاز.