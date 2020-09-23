«الأعلى للأمومة» ينظم ورشة الوقاية من التنمر

أبوظبي (وام)

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورشة عمل حول إجراءات التسجيل في جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس.

وشارك بتقديم الورشة - التي عقدت عبر الاتصال المرئي - عصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بدول الخليج العربية «يونيسف»، بحضور عدد من المهتمين من الميدان التربوي وأولياء الأمور، بالإضافة إلى الطلبة.

وأوضح عصام علي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الجهود لتوفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتحفيز المجتمع المدرسي على البذل والعطاء، وخلق المنافسة الشريفة، وتكريم الطاقات الدؤوبة في مكافحة التنمر، بالإضافة إلى إبراز أصحاب المبادرات والأفكار الإبداعية المتميزة.