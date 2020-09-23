محمد بن زايد: علاقات الإمارات والسعودیة نموذج للأخوة والمحبة والتوافق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوّة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد.

جاء ذلك خلال تهنئة سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نھنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة.. علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال، وستظل نموذجاً للأخوّة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد».