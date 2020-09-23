بتوجيهات سعود بن صقر .. مطار رأس الخيمة يؤمن عودة 53 ألف مواطن هندي إلى بلادهم منذ يونيو

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة للتعامل بكفاءة مع أزمة فيروس " كورونا " المستجد، أعلن مطار رأس الخيمة اليوم عن نجاح المساعي المشتركة في تأمين عودة نحو 53 ألف مواطن هندي إلى وطنهم الأم . وتضمنت توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تغطية جميع التكاليف الخاصة بتنقلات الراغبين بالسفر من أبناء الجالية الهندية من جميع أنحاء الإمارات إلى مطار رأس الخيمة .

وقد عملت الحكومة الهندية بالتعاون مع شركة "سبايس جيت للطيران" على تنظيم رحلات خاصة لهذا الغرض، وتولى مطار رأس الخيمة الدولي مسؤولية تنسيق الجهود ومساعدة أبناء الجالية الهندية ممن انتهت عقود عملهم على العودة إلى وطنهم وإعطاء هذا الأمر أولوية قصوى بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في هذا المجال .

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة : "تحرص دولة الإمارات على ضمان وتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة، ونحن في رأس الخيمة جزء من منظومة العمل الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها في مقدمة الدول التي تقود التعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة " .

وأضاف سموه "أن إمارة رأس الخيمة لها علاقة تاريخية راسخة مع الحكومة والشعب الهندي، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساعدة في كافة المجالات. وقد اطلع مطار رأس الخيمة الدولي بدور كبير في دعم مبادرة الحكومة الهندية من أجل تأمين عودة رعاياها إلى بلدهم الأم، وأود أن أشيد هنا بالمستوى العالي من الكفاءة والاحترافية الذي أظهرته فرق عمل المطار بالتعاون مع شركة "سبايس جيت" وجهودهم الدؤوبة لإنجاح هذه المبادرة".

من جانبه، قال سانجاي خانا، المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة " بدأ مطار رأس الخيمة بتشغيل رحلات إجلاء خاصة في بداية شهر يونيو، وتم حتى الآن تشغيل حوالي 300 رحلة من قبل شركة سبايس جيت، وستستمر هذه العمليات وفق أعلى درجات الجدية والالتزام بهدف مساعدة المواطنين الهنود على العودة إلى وطنهم واللقاء بعائلاتهم " .

وأضاف "أنه بفضل الدعم الكبير الذي تلقيناه من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والسفير الهندي والقنصل العام لدى الدولة ومن شركائنا في هذه المبادرة شركة " سبايس جيت " استطعنا توفير هذه الخدمة ومساعدة العديد من أبناء الجالية الهندية على العودة براحة وسهولة إلى بلدهم".

وتابع " أود أن أشكر أيضاً الجهات الحكومية في دولة الإمارات والهند، وجميع فرق العمل في المطار الذين عملوا ولا يزالون بدون توقف من أجل تشغيل رحلات الإجلاء، وإنه لفخر كبير لي أن أكون من ضمن هذا الفريق الملتزم والمتفاني الذي عمل على إنجاح هذه المبادرة".

وقد استطاعت رحلات الطيران الخاصة التي تديرها " سبايس جيت " إعادة ما يصل إلى 185 راكباً على كل رحلة إلى 21 وجهة في جميع أنحاء الهند ومنها : أحمد أباد ، أمريتسار ، بنغالور ، بوبانسوار ، كاليكوت ، شانديغار ، تشيناي ، كوشين ، جايا ، حيدر أباد ، جايبور ، كانور ، لكناو ، مادوراي ، مانجالور ، نيودلهي ، تيروتشيرابالي ، تريفاندروم ، فاراناسي ، فيجاياوادا وفيساكاباتنام. وتدير شركة طيران " سبايس جيت " 630 رحلة يومية إلى 64 وجهة من مقرها في دلهي وحيدر أباد وهي ثاني أكبر شركة طيران في الهند من حيث عدد الركاب المحليين.

بدوره قال أجاي سينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سبايس جيت : " سبايس جيت جزء لا يتجزأ من المجتمع الهندي وهي ملتزمة بخدمة أعضائها بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم، وبمجرد أن انتشر هذا الوباء، عملنا مع مطار رأس الخيمة على وضع رحلات مخصصة لمساعدة العمال الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى ديارهم، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه لنا في مسعانا، الذي أدى إلى تعزيز الروابط القوية بالفعل التي تتمتع بها الهند مع رأس الخيمة". وأضاف سينغ " أود أيضا أن أعبر عن إعجابي بجميع أعضاء الفريق في سبايس جيت ومطار رأس الخيمة، بما في ذلك الطيارون وطاقم الطائرة والموظفون وغيرهم من العاملين، الذين عملوا أوقاتاً إضافية لضمان استيعاب كل من يرغب في العودة" .

ويقع مطار رأس الخيمة الدولي على بعد أقل من ساعة من مطاري دبي والشارقة، ويخدم إمارات الشارقة، وأم القيوين، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة، ومن بين المزايا العديدة التي يوفرها خدمة النقل المجاني للمسافرين إلى المطار، إضافة إلى عدم وجود قيود على مواعيد الرحلات، مما يعني أن شركات الطيران ليست ملزمة بقبول مواعيد محددة سلفاً، كما هي العادة غالباً في المطارات الأخرى.



