الاتحاد للطيران تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ90

تشارك الاتحاد للطيران احتفالات المملكة العربية السعودية، بيومها الوطني التسعين، تعزيزاً لروابط الإخوة القوية بين البلدين الشقيقين، لا سيما مع الخطوط الجوية السعودية.

واحتفاءً بالمناسبة، قدّمت الشركة رسماً تصويرياً للمحطات التي زارتها طائرتها بوينغ 787-9 حاملة تصميم وشعار المملكة مع عبارة «اختر المملكة العربية السعودية»، انطلاقاً من رحلتها الأولى إلى الرياض في 23 سبتمبر العام الماضي 2019.

وقال أحمد القبيسي، نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران: «يجسد التصميم المستوحى من تراث المملكة العربية السعودية العلاقات التاريخية الوثيقة، التي تربط بين البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية».

وأضاف، أن السعودية تعد سوقاً رئيسية هامة بالنسبة للاتحاد، وتتمتع الشركة بروابط قوية مع الخطوط السعودية، ممثلة باتفاقيات المشاركة بالرمز وبرنامج الصيانة الموسّع، الذي نحظى به عبر ذراع المجموعة الهندسي، الاتحاد الهندسية.

وتابع: «تتطلع الاتحاد للطيران إلى استئناف خدماتها إلى المملكة، اعتباراً من أكتوبر القادم ومد جسورها الجوية بين أبوظبي والرّياض وجدّة والدمّام».

وزارت طائرة الشركة التي ازدانت بالزخارف الإسلامية والخط العربي والمشربية بألوان العلم السعودي، 46 وجهة حاملة نحو 74 ألف ضيف، بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 4.500 طن من البضائع عبر 421 رحلة.

وخلال العام الماضي 2019، تمكّنت الاتحاد من تشغيل 8.404 رحلة ركاب حاملة 1.3 مليون ضيف بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



