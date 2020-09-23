سلطان القاسمي يتفقد مشروعي منتدى الطلاب وردهة المطاعم بجامعة الشارقة

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم مشروعي مبنى منتدى الطلاب وردهة المطاعم بالجامعة.

واطلع سموه على سير العمل في مشروع مبنى منتدى الطلاب مستمعاً إلى شرح حول أهم المراحل المنجزة من المشروع والتجهيزات المستقبلية التي ستوفر بيئة متميزة تقام فيها الأنشطة والفعاليات وتوفر جواً أكاديمياً يتيح للطلبة العمل على المشروعات البحثية والمذاكرة ضمن بيئة محفزة تتوفر بها كافة الخدمات والتقنيات.

ويتضمن مشروع منتدى الطلاب، مبنى متكاملاً يضم قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات، تتوفر فيها أماكن مختلفة للطلبة للمراجعات العلمية، وأجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت، وغرف خدمات ومختلف ما يحتاجه الطالب لإنجاز دراساته وبحوثه الأكاديمية، ويرتبط كل مبنى برواق واسع ومكيف، يمتد من المنتدى إلى بقية مرافق الجامعة، ومباني القاعات الدراسية والخدمات الأخرى مثل المكتبة والمسجد وغيرها، حتى يتيح للطلبة التنقل عبره بسهولة، خاصة في أشهر الصيف، مما يجعل استفادة الطالب والطالبة من المنتدى متكاملة طيلة أيام العام الدراسي، ويحقق أهدافه في دعم العملية التعليمية والتربوية للجامعة.

كما اطلع سموه على مشروع ردهة المطاعم في كلية الطلاب بجامعة الشارقة والتي تم تطويرها بأفضل الخدمات والمرافق بما يواكب تطور الجامعة في مختلف كلياتها ومرافقها.

وتفقد سموه أهم المرافق ضمن ردهة المطاعم والتي شملت غرف تحضير الطعام وأجهزة الحفظ والتبريد والتخزين، كما اطلع سموه على الاستراحات المقامة ضمن ردهة المطاعم والتي ستوفر فرصة للمشاركة والتفاعل بين الطلبة وإقامة بعض الأنشطة الجامعية والترفيهية.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الزيارة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.



