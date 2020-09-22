هزاع بن زايد: أجمل التهاني والتبريكات ومزيد من التقدم والرفاه

أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وقال سموه: «أجمل التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، متمنين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز«حفظه الله»، ولولي عهده الأمين محمد بن سلمان، ولشعب المملكة الشقيق، مزيداً من التقدم والرفاه ودوام النجاح والازدهار».