شخبوط بن نهيان: السعودية العمود الفقري للعرب والأمة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشباب الإماراتي والسعودي والعربي عليهم دور مهم في حماية أوطانهم والحفاظ على مكتسباتها، وعليهم دور مهم في نقل خبراتهم للأجيال القادمة.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان في حديث مع الشباب من خلال البث المباشر الذي استضافته الصفحة الرسمية لمركز الشباب العربي على انستغرام، مساء أمس: «إن العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بنيت وتأسست على أساس الحرص على أمن واستقرار ورفاه وتقدم المنطقة»، مشيراً إلى أنه لا شك في أن المنطقة تمر بأوقات صعبة، ولكن الأمل دائماً في شبابها. وأضاف: «إن نموذج الشباب من الإمارات والسعودية من النماذج الناجحة وآمل أن يمتد إلى دول أخرى في المنطقة، وذلك النجاح جاء بفضل القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تحققت نتائج إيجابية كثيرة، ومما يؤكد ثقة القيادة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بشبابها والوطن العربي أيضاً».

وأشار في حديثه للشباب عبر البث المباشر، إلى أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي في الإمارات أمر طبيعي، نظراً للروابط التاريخية بين الشعبين، كما أن المملكة العربية السعودية هي العمود الفقري للوطن العربي والأمة الإسلامية، ولها دور مهم في تقدم واستقرار المنطقة بأكملها. ولفت سفير الدولة لدى الرياض، إلى أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة، هذه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تأتي بآمال كبيرة للشباب، وتثمر عن برامج مستدامة تحقق التقدم والمنافسة مع الدول الأخرى، وذلك نابعاً من إيمان القيادة السعودية بالشباب العربي.

وأوضح أن 70% من الشعب السعودي من الشباب وفي فترة وجيزة جداً استطاعت السعودية أن تحقق تقدماً في مؤشرات عالمية، وذلك بدعم القيادة في المملكة، مؤكداً أن شعار احتفالات اليوم الوطني السعودي هذا العام «همة حتى القمة» يعكس ما تحققه المملكة من نهضة اجتماعية واقتصادية تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.