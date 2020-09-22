محمد البواردي: أفراح المملكة أفراحنا

أبوظبي (‏وام)

تقدم معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بخالص التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني السعودي التسعين قائلاً: معاً أبداً أشقاء وحلفاء، تجمعنا روابط الدم والإرث والمصير المشترك، معاً نمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً بتوحيد الطاقات، وتنسيق الجهود، وتعزيز التكامل في جميع المجالات لمصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وأضاف معاليه: ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات ثنائية استثنائية، تستند فيها على إرث تاريخي كبير من الروابط والأواصر الأخوية المتينة، في ظل الرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة «حفظه الله».

وتابع: بين الإمارات والسعودية عقود من العهود والعلاقات الأخوية، التي حرصت قيادة البلدين على ترسيخها وتوثيقها وتطويرها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة، من خلال التنسيق والتعاون والتشاور المستمر في كافة المجالات والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المجالات الدفاعية والعسكرية، والتي تصب في مصلحة ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام والازدهار للبلدين الشقيقين ودول وشعوب المنطقة..

ويعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن الشرعية في اليمن نموذجاً للتنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث امتزجت فيه الدماء الطاهرة لشهداء الإمارات والسعودية دفاعاً عن الحق، وتكاتفت فيه جهود أبطالنا البواسل في صف واحد لمواجهة المخاطر وردع التهديدات وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال معاليه: احتفالنا باليوم الوطني السعودي يؤكد أن المصير مشترك وأفراح المملكة هي أفراحنا، وإنجازاتها هي فخر لكل أبناء الإمارات.. كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً بأمن وأمان وعز وازدهار، حفظ الله المملكة ومليكها وشعبها، وأدام عزها ومجدها.