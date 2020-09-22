راشد النعيمي: تاريخ عريق

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المملكة العربية السعودية هي دولة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، فهي أيقونة حاضرة عن الأصالة والعراقة، فقد قدمت إنجازات متلاحقة ولا تزال تقدم الأفضل لشعبها وللعالم بأجمعه.

وتابع: إن دولتنا تحتفل اليوم باليوم الوطني الـ90 للمملكة الشقيقة، لتبرهن أن عز السعودية هو عز الإمارات، فالرابط بيننا كبير والأخوّة تجمعنا، موضحاً أن الشعبين يربطهما ميثاق وتعاون دائم وبناء.

وبين أن المملكة الشقيقة تحظى بقيادة رشيدة، ذات قرارات سديدة ورؤى ثاقبة، بوأت السعودية لتكون في مصافي الدول التي يشار لها بالبنان، إذ تهتم بكرامة الإنسان ورفعته، وتولي المواطن الأهمية الأولى، وتدعم وتحفز بلا حد.

وقال: إن التاريخ العريق يجمعنا، والحاضر المشرق نعيشه معاً، والمستقبل المزهر نتطلع له معاً، في ظل قيادتين حكيمتين تؤمنان بالإنسان، وتمنحان الطموح والصدارة الأولوية، متمنياً دوام التقدم والازدهار والشموخ للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.