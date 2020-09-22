أحمد النعيمي: وحدة المسار

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة، أن مشاركة الإمارات شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها باليوم الوطني، تعد بادرة أخوية تعكس عمق الروابط الراسخة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد روح التكاتف والتضافر والتآخي التي تمثل عنواناً للعلاقات التاريخية المتأصلة، والتي تستمد قوتها ومتانتها من صلات الدم وأصالة الحضارة ووحدة المسار والمصير. وأضاف، أن البلدين يقدمان نموذجاً متفرّداً في التعاون الاستراتيجي البنّاء بين الأشقاء العرب، والذي صاغته الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، انطلاقاً من إيمانه بقدرة البلدين الشقيقين على توحيد الجهود المشتركة لبناء غدٍ أفضل، استناداً إلى أرضية تاريخية متينة ورؤية موحّدة وإرث غني ونهضة مستمرة بقيادة سواعد وطنية تؤمن برسالة الخير والسلام، وتجمعها قيم سامية وتطلعات واحدة في دفع عجلة التطور والنماء.

وأكد أن إنجازات البلدين ستتواصل على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والحضارية، لتضع دعائم متينة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.