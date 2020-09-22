زكي نسيبة: علاقاتنا نموذج مثالي

أبوظبي (وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة على النموذج المثالي الذي تبرزه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي يرتكز على رؤية إماراتية تاريخية، صاغها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مع متابعة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وحرص أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعززها الجيرة والأخوّة، والإرث وروابط الدم والمصير المشترك.

وقال معاليه: نفتخر بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تقوم على أرضية صلبة، ورؤية مُستقبلية ساهمت في تحقيق منجزات مُشتركة خلال العقود الماضية، ونتطلّع قُدماً إلى مواصلة المسيرة تجاه مستقبل مشرق يحمل توحيداً للرؤى والآراء، ويُرسّخ الانسجام التام والكامل لكافة القرارات المتّخذة من الدولتين الشقيقتين في جميع القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحمل معها الاستقرار والرخاء والازدهار لشعوبهما والقاطنين على أراضيهما.

وتقدم معاليه بأصدق التهاني وخالص التبريكات إلى قيادة المملكة وحكومتها الرشيدة، وإلى الشعب السعودي الشقيق.