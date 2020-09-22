سلطان النعيمي: «معاًً للأبد»

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: بقدر ما يعكس تبنّي دولة الإمارات العربية المتحدة شعار «معاً للأبد»، لمشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفال بالذكرى التسعين لنشأة المملكة، تمسكاً بالنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( طيب الله ثراه) لسياسة الإمارات تجاه السعودية، حين أكد أن «الإمارات تقف مع السعودية قلباً وقالباً» وتؤمن أن مصيرهما واحد، فإنه يعكس أيضاً إدراكاً إماراتياً بأن ذكرى تأسيس المملكة ليست شأناً سعودياً بحتاً، بل هي شأن خليجي مشترك؛ إذ يؤكد الاحتفاء بذكرى تأسيس السعودية، التي تعد أول دولة خليجية عربية في التاريخ الحديث، رسوخَ «الدولة الخليجية العربية» التي أثبتت قدرتها على مواجهة اضطرابات كادت تطيح عدداً من أقدم دول المنطقة، وتهدد بقاءها على الرغم من حداثة نشأتها نسبياً.

وأضاف: إذ تتعارض هذه الدلالة مع أساطير «هشاشة الدولة الخليجية» التي تروج لها قوى إقليمية تسعى إلى الهيمنة على المنطقة ودولها، فإن أي دراسة موضوعية لركائز هذا الرسوخ تؤكد أنه لا يستند إلى مقوم الثروة النفطية فقط، بقدر ما يستند إلى رسوخ وعي الشعوب الخليجية بقيمة الدولة وأهمية التمسك بها، وإلى نجاح الدولة الخليجية في إرساء قواعد شرعية راسخة تمزج إنجازات التحديث بالحفاظ على تفاعل عضوي بين الشعوب والحكام يستلهم الموروث الثقافي والاجتماعي للمنطقة، ويوفر له أطراً مؤسسية فاعلة، وتتمتع بالكفاءة.

وتابع: نجح المحور السعودي-الإماراتي، خلال العقد الماضي، في مواجهة هجمة شرسة استهدفت تفكيك المنطقة، وهدم دولها، وفرض هيمنة بعض دول الجوار عليها. وبفضل سياسات هذا المحور بات بإمكان المنطقة، اليوم، التحرك نحو استعادة ركائز الدولة الوطنية القادرة على احتواء الأطماع الخارجية ووأدها.