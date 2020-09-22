سيف بدر القبيسي: الحصن والسياج

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها المملكة العربية السعودية، تشكلان الحصن والسياج المنيع للأمة العربية والإسلامية، وتحملان راية السلام عالمياً، وتعملان من أجل خير شعوب العالم، واستقرار البشرية وازدهارها.

وقال القبيسي: «بفضل العلاقات الوطيدة بين قيادتنا الرشيدة وبين القيادة السعودية الحكيمة، فإن علاقات البلدين الشقيقين تسير نحو تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون المشترك، وتحقيق الأهداف المشتركة، التي من شأنها إسعاد الشعبين الشقيقين، وتسهمان بكل زخم وإيمان في دعم القضايا العربية والإسلامية، ونصرة رسالة السلام في العالم، وتحقيق الاستقرار والرخاء في بلديهما، وفي أنحاء العالم كافة».