صقر غباش: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج ملهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية تستند إلى أسس راسخة من الأخوّة ووحدة الرؤى والمواقف التي تعززها روابط المصير المشترك تحت قيادة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام: يُشرفني ويُسعدني أن أتوجه باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأصدق مشاعر التهنئة والتبريكات إلى قيادة المملكة وحكومتها الرشيدة، وإلى الشعب السعودي الشقيق، وإلى رئيس وجميع أعضاء مجلس الشورى السعودي.

وقال معاليه بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي يحتفل بها شعبا السعودية والإمارات تحت شعار «معاً أبداً»: يطيب لنا أن نُؤكد على عُمق وخصوصية وتميز العلاقات الثنائية الراسخة والمتجذرة بين المملكة ودولة الإمارات حتى أصبحت تشكل اليوم نموذجاً متميزاً ومثالاً يحتذى للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم الروابط العديدة والعميقة.

وأعرب معالي صقر غباش عن تهانيه للمملكة العربية السعودية بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير دوماً أنْ يحفظَ المملكة الشقيقة، وأنْ يُديمَ عزها ورفعتها، وأنْ يُنعِم عليها وعلى شعبِها الكريم بالأمنِ والأمان والتقدم والازدهار، وأنْ يُعيد هذه المناسبة على المملكة وهي تواصلُ طريقها في العُلى والارتقاء بإنجازاتها.