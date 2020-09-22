نورة الكعبي: علاقاتنا متينة

أبوظبي (وام)

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثقافية متينة على المستويين الرسمي والشعبي ساهم في نموها وتطورها الروابط المشتركة والعادات والتقاليد والصلات الأخوية التي تجمع الشعبين واكتسبت المزيد من الزخم وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية والتنسيق المشترك للمواقف في جميع القضايا التي تهم الجانبين.

وقالت معالي الكعبي إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يشكل نقطة مضيئة ومحطة خالدة في منطقة الشرق الأوسط نظراً لمكانتها الرفيعة دينياً وسياسياً واقتصادياً وقيمها الحضارية الراسخة والقائمة على الخير والعطاء ووقوفها إلى جانب شعوب العالم، فقد رسخت المملكة حضورها كقوة عالمية مؤثرة وصمام أمان للمنطقة بأسرها في إطار سعيها الدائم لتعزيز قيم التسامح والأمن والسلام والاستقرار.

وأضافت معاليها «استطاعت استراتيجية العزم ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي أن يرتقيا بعلاقات التعاون والتكامل بين البلدين إلى آفاق واعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية مؤذنة بمرحلة واعدة من استغلال الفرص المتاحة في البلدين عبر توظيف مواردهما الاقتصادية وإمكاناتهما التنموية».

وتابعت: يجمعنا بالمملكة العربية السعودية على الصعيد الثقافي إيمان راسخ بقدرات إنسان البلدين، ورهان واعد على الاستثمار في المواهب المبدعة، وعزمنا على تأسيس واحتضان جيل من رواد الإبداع يكون عنواناً رئيساً لثقافتنا الوطنية مستقبلاً.

وقالت معاليها في الختام: لقد تعززت حيوية التأثير والامتداد الثقافي للبلدين بفضلٍ من تكامل الجهود، والرؤى المتطابقة، واصلنا تنسيقنا المشترك في منظمة اليونسكو وتقدمنا بملفات مشتركة لإدراجها على قائمة التراث غير المادي وأسسنا معاً لأجندة مشتركة من الأنشطة الثقافية المتبادلة نشاهد انعكاسها على كل هذا الزخم من المشاركات الفنية والثقافية بين مبدعينا في المعارض والفعاليات المقامة في كلا البلدين، هذا الحضور الثقافي الحيوي المتجدد وبروحه العصرية ما هو إلا دلالة لطموحنا المشترك في التواجد على المنصات والمحافل الدولية، حاملين معنا منظومة قيّمنا المتجذرة والنابعة من أصالة موروثنا الوطني والإنساني.

«مكانة ثقافية»

وقد قطعت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً لاستعراض مكانتهما الثقافية وإضافاتهما المهمة في الفنون والآداب والفكر والعلوم، كما توفر منصة للحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات إلى جانب المشاركة الشعبية في جميع الفعاليات التي ينظمها البلدان سنوياً مثل معرض الكتاب والمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» وسباق الهجن ومهرجان الملك عبدالعزيز للأبل.

وتلعب العلاقات الثنائية والمشاريع التي تهم البلدين في مجالات الثقافة والإبداع والسياسات والقوانين الأثرية دوراً مهماً في توسيع معرفة الأجيال القادمة بالهوية الوطنية وحضارة وثقافة وفنون البلدين.