علي بن حرمل الظاهري: اليوم الوطني السعودي ملحمة تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن العلاقات الإماراتية السعودية تقدم نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية على مستوى العالم، ونموذجاً نفخر به في العلاقات العربية- العربية التي تستند إلى ركائز قوية في نهج ينهض بالشعوب ويعزز الاستقرار والنماء وينشر السلام في ربوع المنطقة والعالم.وهنأ بن حرمل المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، مشيراً إلى أن هذا اليوم يجسد ملحمة تاريخية للقيادة السعودية التي أرست دعائم نهضة حضارية للمملكة.