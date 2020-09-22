شرطة رأس الخيمة تحتفل باليوم الوطني السعودي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بمتانة العلاقات الأخوية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وأكد «أننا سعداء بمشاركة إخواننا السعوديين هذه الذكرى السعيدة التي تعكس عمق العلاقات والوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين».

كما ثمّن اللواء النعيمي دور المملكة العربية السعودية في المحافل الإقليمية والدولية، مبدياً سعادته بمشاركة القيادة هذه المناسبة كل عام، ونقل تهنئة قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى أشقائهم السعوديين بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار والاستقرار، مؤكداً أن هذا الحفل يأتي تجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامتها شرطة رأس الخيمة بمركز التدريب، وبدأت بالسلام الوطني السعودي، ورفع العلمين الإماراتي والسعودي، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.