السفير السعودي لدى الدولة: %70 نسبة الشباب في المجتمعين السعودي والإماراتي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)- قال تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة: «إن نسبة الشباب في المجتمعين السعودي والإماراتي تبلغ حوالي 70% ممن هم دون سن الـ 30 عاماً، وكما نعلم فإن الشباب السعودي هم المكون الرئيس في رؤية 2030 التي تضع ثقتها في الشباب والاستثمار فيه لتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف أن «الحديث مع الشباب أمر مهم، حيث إنهم عماد الأمم وكل أمة تفعل قدراتهم ترتقي بهم، مؤكداً دور الشباب المهم وضرورة سماع أفكارهم، لاسيما في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم الآن بسبب عوامل عدة أهمها التقنيات، واليوم نجد كل ثلاثة أشهر العالم يتغير وقبل فترة الأزمات الاقتصادية بدءاً من 2008 ومروراً بانخفاض أسعار النفط في 2015، والتغيرات التقنية مثل الحاسب الآلي الذي غير وجه العالم، اليوم التطبيقات الذكية هي أحد أوجه التغيير والتسارع في تطوير التقنيات وهي محركها».

وأشار إلى أنه لابد أن يعود الإنسان العربي لأصل القيم العربية والإسلامية والإحسان إلى الآخرين والصدق، وعلينا أن نستخدم هذه القيم في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على الشباب استحضار هذه القيم عند تواجدهم على هذه الوسائل التقنية التي تعج اليوم بأساليب التنمر والشتائم، هذا انعكاس للمجتمع وتفعيل أخلاقنا البسيطة أصبح ضرورة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي حياتنا اليومية أيضاً.