الرميثي يتفقد مقر قيادات التدريبات المشتركة في كريت

أثينا (وام)

تفقد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أمس، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية اليونان الصديقة، مقر قيادات التدريبات العسكرية المشتركة الذي تنفذها قواتنا الجوية مع القوات الجوية اليونانية في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وكان في استقبال معاليه حين وصوله إلى مقر القوات في جزيرة كريت اليونانية، الفريق أول كوستاندينوس فلوروس، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، وقائد التمرين من الجانب الإماراتي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

واستمع معالي رئيس أركان القوات المسلحة إلى إيجاز عن مراحل تنفيذ التدريبات وإلى شرح مفصل عن الخطط التدريبية والأحداث المفترضة.

‎من جهة ثانية، التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، في مقر القيادة العسكرية اليونانية، نيكولاس باتايو توبولوس وزير الدفاع اليوناني والفريق أول كوستاندينوس فلوروس، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني كلاً على حدة. ‎وبحث معاليه خلال اللقاءين، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية. وزار معالي رئيس أركان القوات المسلحة النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة اليونانية أثينا، ، ووضع معاليه إكليلاً من الزهور على النصب.