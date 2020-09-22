مشاورات سياسية لتعزيز التعاون بين الإمارات وليتوانيا

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس، أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في جمهورية ليتوانيا التي عقدت «عن بُعد»، عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس جانب ليتوانيا نيريس جرماناس نائب وزير الخارجية. وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد-19»، وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة.

كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.