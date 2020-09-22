ممارسات عالمية للحفاظ على وحيد القرن في حديقة الحيوانات بالعين

تعمل حديقة الحيوانات بالعين على وضع خططها الاستراتيجيّة التي تسهم في تنفيذ برامج فعّالة لصَوْن الطبيعة والحفاظ عليها، حيث تكمن مهمة هذه البرامج في عمل دراسات وبحوث متخصّصة تدعم مجالها البحثي وذلك باتباع أفضل الممارسات الدوليّة للتعامل مع الأنواع المهدّدة بالانقراض في البيئات الصحراويّة.

وفي إطار جهودها العالمية وشراكاتها الاستراتيجية لحفظ الحياة البرية، أبرمت حديقة الحيوانات بالعين اتفاقية تعاون في عام 2013 مع محمية ليوا بجمهورية كينيا، تقدم من خلالها الدعم لبعض المشاريع والدراسات الميدانية في المحمية اعتمدت على مراقبة ودراسة عدد من الحيوانات البرية ومن أهمها وحيد القرن الأبيض.

وأطلقت الحديقة اسم «سودان» على أحد مواليد وحيد القرن التي تمتلكها وذلك تيمناً باسم آخر وحيد قرن أبيض شمالي انقرض في البرية، حيث تأتي هذه المساهمة ضمن سلسلة شراكات بين الطرفين تتضمن تقديم الدعم وتبادل الخبرات في مجال إجراء الأبحاث الميدانية ومراقبة الحيوانات وتقديم الرعاية الطبية للحيوانات في مواطنها الطبيعية.

يذكر أن حديقة الحيوانات بالعين احتضنت وحيد القرن الأبيض الجنوبي في عام 2008 بعدد خمسة أفراد، ونتيجة لجهودها المتواصلة خلال السنوات العشر الماضية من خلال توفير كافة متطلبات الإدارة والرعاية البيطرية والتغذوية وتجهيز مرافق الإيواء والتي تتماشى مع أرقى المعايير العالمية وصل عدد أفراد المجموعة الآن إلى 10 أفراد من الذكور والإناث تمنح الزائر تجربة ثرية في معارض ومرافق مختلفة كمعرض الحيوانات الأفريقية وسفاري العين.