20 برنامجاًً تأهيلياًً لموظفي الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تستعد دائرة الموارد البشرية بالشارقة لتنفيذ سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر أكتوبر المقبل، والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية، المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

حيث تعقد الدائرة (20) برنامجاً تأهيلياً خلال شهر أكتوبر بنظام «التدريب عن بُعد»، باستخدام برنامج WEBEX، وتتمثل في الابتكار في إدارة المشاريع، إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية، الأنماط الشخصية وأثرها في العلاقات الإنسانية، الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المجتمعية، التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، القواعد الضريبية للقيمة المضافة، التميز والابتكار في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، إدارة الذات وأسرار النجاح، الإبداع في التفكير والتعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات، التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، إدارة الجودة الشاملة، وغيرها.