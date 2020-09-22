بلدية أبوظبي تنجز تجميل شارع الشيخ زايد وجزيرة الريم

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، المرحلة الثالثة من أعمال الري والتجميل الطبيعي لشارع الشيخ زايد بن سلطان ومدخل جزيرة الريم، بتكلفة بلغت 61.800.000 درهم.

وشهدت أعمال التجميل الطبيعي والزراعة التجميلية على جانبي الطريق، زراعة 96 شجرة نخيل و380 شجرة عادية، وزراعة مغطيات تربة وزهور موسمية وعشب بمساحة 20.506 أمتار مربعة، وتنفيذ شبكة ري بطول 13.729 متراً، وأنابيب ري بالتنقيط بطول 52.947 متراً، كما تم تركيب 8 أجهزة تحكم عن بعد بشبكة الري، وتركيب حجر رصيف بطول 30.300 متر، وتركيب بلاط أرضيات بمساحة 98.060 متراً مربعاً.

وتضمنت الأعمال في المشروع إنشاء 215 موقفاً جديداً للسيارات، وتعديل 67 موقفاً، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 4.442 متراً، وتركيب 1038 وحدة إنارة، و11 عمود إنارة للشوارع، بالإضافة إلى 17 لوحة تغذية كهربائية.

وتم تركيب أثاث الطريق التجميلي، والذي تضمن 71 حوض زراعة، و31 مظلة ستانلس ستيل، و17 مظلة قماشية، و175 مقعداً خشبياً، و84 مقعداً خرسانياً مسبق الصنع، وكذلك تركيب 44 عموداً كمواقف للدراجات الهوائية، و1010 أعمدة ستانليس ستيل، و194 غطاءً أرضياً للأشجار، و38 سلة للنفايات.

ويهدف المشروع الذي نفذته البلدية، إلى تعزيز المشهد الحضاري العام، وتقديم بنية تحتية عصرية، تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتدخل السعادة على نفوسهم.