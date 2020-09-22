«بلدية عجمان» تبحث مع «زايد للإسكان» مستجدات «المنتزي»

عجمان (الاتحاد)

استقبل عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعدداً من المسؤولين في البرنامج، لبحث آخر المستجدات في مشروع المنتزي بمدينة محمد بن زايد في عجمان، والذي يتضمن بناء 899 مسكناً للمواطنين.

واستعرض الطرفان بحضور الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية بالقطاع، والمهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة وعدد من المسؤولين عن المشروع سبل تطوير التنسيق المتبادل لإتمام المرحلة الأولى من المشروع والتي بلغت نسبة إنجازها الحالي 95%.

وناقش الطرفان توثيق التنسيق خلال المرحلة الحالية، موضحين طريقة التسلم وإصدار شهادات الإنجاز والاستفادة من الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وأكد مدير عام الدائرة أن إتمام المشاريع الحيوية والتي يلمس أثرها المواطنون هي أهم أهدافنا، ونسعى بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة لتوثيق أوجه التعاون البناء مع كافة المؤسسات والجهات لدعم التقدم والازدهار بالإمارة، وتوفير خدمات مثالية للجميع.

من جهتها ثمنت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان جهود الدائرة وتعاونها الدائم، مشيدة بجهود الكوادر العاملة التي واصلت ساعات العمل في المرحلة الأولى.

وقالت «إن جميع الجهات الخدمية في الإمارة والتي تضم دائرة البلدية والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وشركة الاتصالات المتكاملة - دو وشركة عجمان للصرف الصحي، بالإضافة لوزارة الطاقة والبنية التحتية كثفت جهودها الدؤوبة خلال الفترة الماضية، ولا زلنا نتطلع سوياً لإنجاز المشروع بالكامل، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث للعام المقبل 2021».