طرق دبي تعزز تطبيق «سهيل»

دبي (وام)

حدثت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تطبيق سهيل عبر تدعيمه بخدمة إعادة شحن بطاقة نول، وذلك في إطار جهودها في تسخير مختلف التقنيات، لجعل خدماتها تتم بيسر وسهولة، مما يعزز من إسعاد المتعاملين خلال استخدام وسائل النقل الجماعي.

أكد أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني في الهيئة، أن شحن بطاقة نول متوفر على تطبيق «هيئة الطرق والمواصلات» والموقع الإلكتروني للهيئة، إلا أن دعم تطبيق سهيل بخدمة إعادة شحن بطاقة نول، والتي تم إطلاقها مؤخراً، يهدف إلى توسيع الخدمات على التطبيق، ليكون منصة ذكية شاملة تساعد مستخدمي المواصلات العامة، في تعزيز تجربتهم خلال رحلات التنقل عبر قناة واحدة.