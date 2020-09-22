استمرار التعلم عن بُعد لطلاب «السادس» فما فوق

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في إمارة أبوظبي عن استمرار التعلم عن بُعد لطلاب الصف السادس/‏السنة السابعة فما فوق، بعد المتابعة المتواصلة للإجراءات الوقائية المطبقة، وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على «تويتر»:«كما اعتمدت اللجنة إتاحة خيار الحضور إلى المدرسة للطلاب في الصفوف من التاسع ولغاية الثاني عشر «السنة العاشرة ولغاية الثالثة عشرة» الذين سيقدمون الاختبارات الدولية المؤهلة لدخول الجامعات، وفقاً لمتطلبات المناهج الدراسية».