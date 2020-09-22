«صحة أبوظبي» تصدر قراراً بمخالفات وغرامات الضمان الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة الصحة أبوظبي قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالضمان الصحي، والذي يستهدف الشركات وأصحاب العمل، مما يعكس الحرص الدائم على تقديم رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لكافة أفراد المجتمع، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

وتفصيلاً، يتضمن القرار عدد 43 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكلٍ منها ما بين 100 درهم و 20,000 درهم، ومن أبرز المخالفات الجديدة، السماح للآخرين باستخدام وثيقة التأمين، عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة.

ويعد القرار بديلاً عن الجدول رقم (4) الملحق باللائحة التنفيذية للقانون (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي، وتعكس المخالفات والغرامات المقررة على الشركات وأصحاب العمل الحرص على تقديم رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لكافة شرائح المجتمع وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

ويتضمن القرار أبرز المخالفات الجديدة، والتي تقضي بفرض غرامة قيمتها 1,000 درهم عن كل حالة امتناع صاحب عمل عن سداد تكلفة الخدمات الصحية أو التدخل الطبي في الحالات الطارئة للأشخاص المعلق بإشراكهم في الضمان الصحي في حال لم يقم بإشراكهم. كما يتم فرض غرامة قيمتها 5,000 درهم عن كل حالة سماح للآخرين باستخدام وثيقة التأمين. بالإضافة لفرض غرامة قيمتها 20 ألف درهم عن كل حالة عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة أو التأخر عن سدادها في الموعد المحدد بالعقد المبرم بين أي منها وبين مقدم الرعاية الصحية.