عودة الطلبة إلى مدارس الشارقة الأحد المقبل

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، أن يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر الجاري، سيكون موعد العودة التدريجية للمدارس، ضمن نظامي التعليم المباشر والتعليم الهجين، استكمالاً لتنفيذ الخطط المدرسية للعام الدراسي الجاري 2020-2021، وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية، التي عممتها الهيئة على المدارس الخاصة، ضمن دليلها الإرشادي لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلبة؛ لتأمين وتحقيق الوقاية والسلامة في المجتمع المدرسي.

وجاء قرار عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية، عقب التأكد من جهوزية جميع مرافق العملية التعليمية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي حددتها الهيئة في الدليل الإرشادي، والتي تحدد فيها الإجراءات الواجب اتباعها من قبل إدارات المدارس، والكوادر الوظيفية، وأولياء الأمور والطلبة، بما يتناسب مع تداعيات ومتغيرات جائحة فيروس كورونا.

وحرصت الهيئة على استباق العام الدراسي، وعودة الطلبة إلى مدارسهم، بزيارات ميدانية للوقوف على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة وعودتهم إلى فصولهم الدراسية، علاوة على حملات تفتيشية نفذها فريق الرقابة التعليمية التابع للهيئة على المؤسسات التعليمية الخاصة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الوقاية والسلامة، وبلدية الشارقة ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وقسم الرقابة الصحية، وقسم رقابة التغذية، وإدارة الصحة العامة.

وأوضحت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن جهوزية المدارس، وقدرتها على استقبال الطلبة جاء بجهود كبيرة بذلتها الهيئة، وساندها في ذلك مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، الذين برهنوا على قدرة وكفاءة عالية، مثمنة دعمهم وتعاونهم، بالإضافة إلى تعاون الكوادر الإدارية والإشرافية والتدريسية العاملة في كافة المؤسسات التعليمية، إلى جانب أولياء الأمور.

وأكدت الدكتورة الهاشمي، أنّ الهيئة تعمل بشكل حثيث ومتواصل، وتتخذ قراراتها مع الحرص على الأولوية الصحية وسلامة الطلبة، وتوفير الدعم والوعي الصحي، إضافة إلى الجانب التعليمي الأكاديمي، مشيرة إلى تشكيل لجان ميدانية لضمان تنفيذ الإجراءات للعودة التدريجية للطلبة، وانتظام الدوام وفق البروتوكول الصحي، مشددة في السياق ذاته على أهمية الالتزام بكافة البروتوكولات ومتطلبات وشروط الصحة والسلامة في المدارس، والتقيد التام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الدليل الإرشادي.

علي الحوسني

بروتوكولات لضمان عام دراسي آمن

أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حرص الهيئة على التأكد من التزام جميع أطراف المنظومة التعليمية، بإرشادات، وبروتوكولات الدليل الإرشادي وتطبيقه بنسبة 100%، والذي أصدرته الهيئة، لضمان انطلاق آمن وسلس للعام الدراسي، وتوفير بيئة صحية واعية، ومناخ تعليمي نموذجي، يكون فيه الطلبة قادرين على ممارسة حياتهم المدرسية في أمن وأمان. وأضاف الحوسني: «أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فرض على العالم اتخاذ إجراءات غير تقليدية، لا سيما في ما يتعلق بالنظم التعليمية، وفي إمارة الشارقة تمكنّا، نظراً لتجربة وخبرة الإمارة في قطاع التعليم، من التعامل مع الظرف الراهن، وتحويل المتغيرات والتطورات إلى فرص، سيكون لها أثر كبير في النموذج التعليمي مستقبلاً»، مشيداً في الوقت ذاته بجهود ودعم جميع شركاء وأطراف العمل التعليمي من معلمين، وأولياء أمور، وطلبة، ومؤسسات حكومية محلية واتحادية.